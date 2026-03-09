Stefano De Martino a Sanremo Biagio Izzo | Saremo con lui ma a una condizione

Al Festival di Sanremo, Stefano De Martino potrebbe essere accompagnato da alcuni amici stretti. Biagio Izzo ha dichiarato che sarà presente con lui, ma solo a una condizione. La presenza di De Martino sul palco del festival è ancora da definire, mentre Izzo ha confermato la sua disponibilità. La partecipazione di altri amici di De Martino non è stata ancora annunciata ufficialmente.

Al Festival di Sanremo di Stefano De Martino potrebbe esserci spazio anche per alcuni dei suoi amici più stretti. Da quando l’ex marito di Belen Rodríguez è stato nominato conduttore e direttore artistico della kermesse, cresce la curiosità su chi potrebbe affiancarlo sul palco dell’Ariston. Tra i nomi più citati c’è quello del comico Biagio Izzo, insieme ad altri volti legati alla cerchia artistica dell’ex ballerino come Francesco Paolantoni e Herbert Ballerina. A fare chiarezza, però, è stato lo stesso Izzo, che ha deciso di intervenire sulla questione per mettere fine alle indiscrezioni e chiarire quale potrebbe essere il suo ruolo nella prossima edizione della kermesse musicale. 🔗 Leggi su Dilei.it

Temi più discussi: Il passaggio di consegne: Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico del Festival 2027; Chi è Stefano De Martino, dal sorriso scugnizzo a Sanremo: Il mio primo pianto per Troisi; La fiaba di Stefano De Martino, da ballerino a star di Sanremo. (ma c'è chi mette in dubbio le sue competenze musicali); Stefano De Martino sarà al timone di Sanremo 2027, il progetto e il team: cosa sappiamo.

