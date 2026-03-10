Benzina quali compagnie petrolifere stanno alzando più i prezzi nei distributori? La classifica dei rincari

In Italia, alcuni distributori di carburanti hanno aumentato i prezzi della benzina più di altri, creando una classifica dei rincari. Le compagnie petrolifere coinvolte sono state oggetto di attenzione per le variazioni dei costi praticati sui punti vendita. Il rialzo dei prezzi dei carburanti si riflette sui costi delle famiglie e delle imprese, che devono fare i conti con un incremento costante del costo del pieno.

Il prezzo dei carburanti in Italia continua a salire e il costo del pieno torna a incidere in modo significativo sui bilanci di famiglie e imprese. Le rilevazioni più recenti indicano che la benzina in modalità self service si colloca attorno a 1,78 euro al litro, mentre il gasolio sfiora quota 1,97 euro al litro. Nella rete autostradale i valori risultano ancora più elevati, con prezzi medi superiori a 1,83 euro per la benzina self e quasi 1,95 euro per il diesel. Si tratta di un aumento consistente rispetto alle settimane precedenti, alimentato dall’impennata delle quotazioni energetiche sui mercati internazionali e dalle tensioni geopolitiche che stanno attraversando il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

