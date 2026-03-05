Il diesel corre verso i 2 euro al litro e semina la benzina | ecco dove fare il pieno costa di più

Il prezzo del diesel si avvicina ai 2 euro al litro, mentre quello della benzina si mantiene stabile. Secondo i dati pubblicati dal ministero delle Imprese, il gasolio registra un aumento di altri 5 centesimi rispetto alla giornata precedente. La situazione interessa le stazioni di servizio in diverse aree, dove i costi di rifornimento continuano a salire.

Il gasolio in modalità self supera quota 1,87 euro al litro (1,95 sulla rete autostradale), mentre la verde sale più lentamente. Il ministero delle Imprese mette in allerta "Mr prezzi" per scongiurare speculazioni I prezzi di benzina e diesel continuano a correre. I dati pubblicati sul sito del ministero delle Imprese fotografano un nuovo balzo in avanti del gasolio che rispetto alle rilevazioni di ieri aumenta di altri 5 centesimi. Nel dettaglio un litro di diesel in modalità self oggi costa 1,872 euro, mentre la benzina sale più lentamente fermandosi a 1,745. Nota metodologica: questi valori sono stati ottenuti calcolando la media aritmetica delle medie regionali comunicate al Mimit. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Benzina e diesel alle stelle: sfiorati i due euro al litro. «Rischio di altri aumenti»I venti di guerra soffiano forte sul “caro carburanti” e non solo, il rischio è che anche il gasolio per il riscaldamento e i beni di prima necessità...

Benzina e diesel, aumenti prezzi: fino a 2,50 euro al litro in autostrada. L'effetto guerra in IranGli effetti delle tensioni in Iran e in Medio Oriente si riflettono immediatamente sui prezzi dei carburanti in Italia, con rincari diffusi sulla...

Il diesel corre verso i 2 euro al litro e semina la benzina: ecco dove fare il pieno costa di piùIl gasolio in modalità self supera quota 1,87 euro al litro (1,95 sulla rete autostradale), mentre la verde sale più lentamente. Il ministero delle Imprese mette in allerta Mr prezzi per scongiurare ... today.it

