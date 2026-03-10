Bentayga Artenara | la montagna incisa nei dettagli

La Bentley ha presentato la Bentayga Artenara Edition, un nuovo modello ispirato alle montagne di Gran Canaria. La vettura è offerta con due motorizzazioni: un motore V8 da 550 cavalli e un'unità ibrida V6 da 462 cavalli. La produzione di questa versione speciale si concentra su dettagli che richiamano il paesaggio montano dell’isola.

La Bentley ha lanciato la Bentayga Artenara Edition, un modello ispirato alle vette di Gran Canaria. Questa versione speciale è disponibile con motore V8 da 550 CV o ibrido V6 da 462 CV. Il design riprende il profilo del Roque Bentayga attraverso dettagli artigianali unici. L'ispirazione deriva dal villaggio di Artenara, posto a 1.200 metri di altitudine, dove si ammira la montagna che dà il nome all'auto. I progettisti hanno tradotto i paesaggi vulcanici in elementi interni e esterni esclusivi. La vettura rappresenta una scelta cerca personalizzazione estrema su un SUV di lusso. Design che racconta un paesaggio. Il cuore estetico di questa edizione risiede nella capacità di trasformare geografia in oggetto.