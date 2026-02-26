Ritiro Inter i nerazzurri salgono… in vetta | dalla prossima estate la squadra torna in montagna I dettagli

Dalla prossima estate, la squadra nerazzurra si preparerà in montagna, spostandosi in una località di alta quota per alcuni giorni. La decisione riguarda l'organizzazione del ritiro estivo, che vedrà i giocatori impegnati in allenamenti e sessioni di preparazione in un ambiente diverso rispetto al passato. La scelta mira a offrire nuove opportunità di lavoro e recupero per il gruppo.

Inter News 24 Ritiro Inter, la squadra nerazzurra, dalla prossima estate, tornerà a svolgere una parte del ritiro in montagna. I dettagli. La prossima estate segnerà un ritorno alle tradizioni per l’Inter, che ha deciso di abbandonare parzialmente la blindatissima Pinetina per ritrovare l’aria fresca delle alture. La scelta della dirigenza e dello staff tecnico mira a fornire a Cristian Chivu le condizioni ideali per impostare un lavoro atletico di fondo, lontano dall’afa milanese. « L’Inter tornerà a svolgere una parte del ritiro in montagna », riporta Pasquale Guarro sul suo profilo X, sottolineando come questa mossa serva anche a riabbracciare il grande pubblico nerazzurro dopo i carichi di lavoro svolti negli ultimi anni prevalentemente al BPER Training Centre. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter Serie A, per i nerazzurri Natale in vetta! Intensità europee e maturità da grande squadra: Chivu ha ricostruito un'Inter solida e consapevoleL'Inter di Cristian Chivu si appresta a festeggiare un Natale in testa alla classifica di Serie A, un traguardo inaspettato considerando lo...

Genoa Inter, Natale in vetta per i nerazzurri: la squadra di Chivu sorprende la Serie A

