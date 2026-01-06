USA la cattura di Maduro | un’operazione studiata nei dettagli

Il 3 gennaio gli Stati Uniti hanno portato a termine l’arresto di Nicolás Maduro, leader venezuelano. L’operazione, pianificata con precisione già da diversi mesi, riflette una strategia accurata e coordinata. Questa azione rappresenta un episodio significativo nelle relazioni internazionali e nelle dinamiche politiche della regione, evidenziando l’importanza di una pianificazione dettagliata in operazioni di questa natura.

Gli USA, lo scorso 3 Gennaio, hanno messo in atto la cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro. Un’operazione progettata nei minimi dettagli già da tempo, almeno dallo scorso Agosto. Il Governo americano aveva promesso 50 milioni di dollari a chi avesse fornito informazioni utili per l’arresto del successore di Chavez. Lo stesso leader venezuelano aveva annusato il pericolo ed aveva cambiato le sue abitudini andando a dormire sempre in diverse abitazioni. Appariva inoltre poco in pubblico. Tra l’altro da Cuba erano arrivati circa 15 mila soldati per proteggere Maduro. USA, l’operazione della Delta Force. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

