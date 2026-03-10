Benefit Competition la challenge nazionale promossa dal Mimit sbarca a Brindisi

Il 12 marzo 2026 si svolgerà a Brindisi, presso la sede della Camera di Commercio di Brindisi–Taranto, la seconda tappa della Benefit Competition. La sfida nazionale, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, mira a premiare le imprese che integrano innovazione e sostenibilità nelle loro attività. L’evento coinvolge diverse realtà imprenditoriali e si concentra sulla valorizzazione di progetti con caratteristiche distintive in questi settori.

Si terrà il 12 marzo 2026 presso la sede di Brindisi della Camera di Commercio di Brindisi–Taranto, la seconda tappa della Benefit Competition, challenge nazionale promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per valorizzare le imprese che uniscono innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale.Imprese e startup italiane, già costituite come società benefit o interessate ad adottare questa forma giuridica, hanno potuto partecipare alla call pubblica nazionale, presentando le proprie candidature.Per la tappa di Brindisi, sono pervenute 78 candidature valutabili da realtà provenienti da tutto il Paese, confermando il forte interesse suscitato dall'iniziativa su scala nazionale.