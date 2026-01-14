Tappa brindisina della Benefit Competition del Ministero | aperte le candidature

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato l'apertura delle candidature per la Benefit Competition, una competizione nazionale rivolta alle Società Benefit. Questa iniziativa mira a valorizzare le imprese che integrano obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale nelle proprie attività, promuovendo un modello di sviluppo più equo e sostenibile. La tappa brindisina rappresenta una significativa occasione per le imprese interessate a condividere le proprie best practice.

BRINDISI - Si riaccendono i motori della Benefit Competition, la prima sfida nazionale dedicata alle Società Benefit promossa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dopo il debutto a Milano, l'iniziativa fa tappa a Brindisi il 12 marzo 2026, presso la Camera di Commercio di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: “Benefit Competition”, tappa a Brindisi: candidature entro il 27 gennaio Leggi anche: Monaco, candidature aperte per la settima ‘Superyacht Chef Competition’ Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tappa brindisina della Benefit Competition del Ministero: aperte le candidature - La prima sfida nazionale dedicata alle società benefit: dopo il debutto a Milano, l'iniziativa nel capoluogo adriatico il 12 marzo 2026, per dare spazio a chi ha scelto di fare impresa unendo profitto ... brindisireport.it

Quando l’impatto diventa una scelta di impresa. Benefit come leva di crescita (e di business) - Fino al 23 gennaio spazio alle imprese che uniscono impatto sociale e competitività ... startupitalia.eu

Benefit Competition, aperte le candidature per la tappa di Brindisi - sono aperte le candidature per partecipare alla seconda tappa della Benefit Competition, che si terrà a Brindisi il prossimo 12 marzo 2026. ilsole24ore.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.