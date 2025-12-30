Benefit Competition tappa a Brindisi | candidature entro il 27 gennaio

Il Benefit Competition, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è la prima competizione nazionale dedicata alle società benefit. L'iniziativa mira a valorizzare le imprese che integrano obiettivi economici con sostenibilità sociale e ambientale, evidenziando il ruolo delle società benefit nel territorio. La tappa di Brindisi invita le aziende interessate a presentare le proprie candidature entro il 27 gennaio, contribuendo a promuovere un modello imprenditoriale responsabile e innovativo.

Si chiama Benefit Competition la prima competizione nazionale dedicata alle società benefit. L’iniziativa, promossa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, è volta a valorizzare le migliori esperienze imprenditoriali che hanno abbracciato il modello delle società benefit, dimostrando come sia possibile coniugare risultati economici, sostenibilità sociale e ambientale e impatto positivo sul territorio. Articolata in cinque tappe territoriali, la competizione prevede ad ogni tappa la partecipazione di progetti selezionati che espongono una presentazione dei propri lavori dinanzi ad una giuria qualificata composta da esperti del settore, rappresentanti istituzionali e stakeholder locali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Premio Regione Lombardia “Viaggi della Memoria per la Scuola”: candidature entro il 27 gennaio Leggi anche: Ricerca, borse di studio per il Giappone: candidature entro il 27 febbraio 2026 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Nastro Rosa Tour, a Brindisi tappa dell'aeronautica militare - Il team dell'Aeronautica Militare si aggiudica la tappa di Brindisi nella categoria offshore del Nastro Rosa Tour 2025, il giro d'Italia a vela promosso dalla Marina Militare. ansa.it Nastro Rosa Tour, l'Aeronautica Militare si aggiudica la tappa di Brindisi - Il team dell'Aeronautica Militare si aggiudica la tappa di Brindisi nella categoria offshore del Nastro Rosa Tour 2025, il giro d'Italia a vela promosso dalla Marina Militare. ansa.it Benefit Competition: aperta la call per la seconda tappa dell'iniziativa, in programma a Brindisi il 12 marzo. Candidature entro il 23 gennaio https://www.unioncamere.gov.it/comunicazione/primo-piano/benefit-competition-aperta-la-call-la-seconda-tappa-dellini - facebook.com facebook #BenefitCompetition: aperta la call per la seconda tappa dell'iniziativa, in programma a Brindisi il 12 marzo. Candidature entro il 23 gennaio unioncamere.gov.it/comunicazione/… La Benefit Competition è la prima competizione nazionale dedicata alle #societ x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.