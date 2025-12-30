Benefit Competition tappa a Brindisi | candidature entro il 27 gennaio

Da ildenaro.it 30 dic 2025

Il Benefit Competition, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è la prima competizione nazionale dedicata alle società benefit. L'iniziativa mira a valorizzare le imprese che integrano obiettivi economici con sostenibilità sociale e ambientale, evidenziando il ruolo delle società benefit nel territorio. La tappa di Brindisi invita le aziende interessate a presentare le proprie candidature entro il 27 gennaio, contribuendo a promuovere un modello imprenditoriale responsabile e innovativo.

Si chiama  Benefit Competition  la prima  competizione nazionale  dedicata alle società benefit. L’iniziativa, promossa dal  ministero delle Imprese e del Made in Italy, è volta a valorizzare le migliori esperienze imprenditoriali che hanno abbracciato il  modello delle società benefit,  dimostrando come sia possibile coniugare risultati economici, sostenibilità sociale e ambientale e impatto positivo sul territorio. Articolata in  cinque tappe territoriali,  la competizione prevede ad ogni tappa la partecipazione di progetti selezionati che espongono una  presentazione dei propri lavori  dinanzi ad una giuria qualificata composta da esperti del settore, rappresentanti istituzionali e stakeholder locali. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

