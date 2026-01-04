Beko l’anno della speranza | Corradi pronto a incontrare il sindaco Nicoletta Fabio

Il 2026 inizia a Siena con un momento di attenzione verso il futuro di Beko. Dopo le recenti difficoltà, i 154 dipendenti dello stabilimento attendono segnali di stabilità e rinnovata prospettiva. Corradi si prepara ad incontrare il sindaco Nicoletta Fabio, in un contesto che mira a condividere strategie e promuovere un percorso di rilancio per l’azienda e la comunità locale.

Siena, 4 gennaio 2026 – Il nuovo anno si apre all'insegna della speranza per i 154 lavoratori rimasti agganciati al perimetro dello stabilimento Beko a Siena. La prossima settimana è prevista una riunione con i sindacati nel presidio davanti ai cancelli del sito di viale Toselli per organizzare le future iniziative finalizzate a "tenere alta l'attenzione sulla vertenza". Ma in realtà gli occhi sono puntati su Palazzo pubblico, dove nei prossimi giorni è atteso un incontro tra il sindaco Nicoletta Fabio e Gabriele Corradi, il rappresentante del Comune nel Consiglio di amministrazione di 'Sviluppo Industriale Siena Srl', società costituita con Invitalia per promuovere il rilancio industriale dell'area di viale Toselli dopo lo stop alla produzione del 28 novembre scorso.

