Israele e Usa attaccano l’Iran Teheran risponde con missili sulle basi nel Golfo L’sms agli iraniani | Lasciate la capitale Esplosioni anche a Tel Aviv

Israele e gli Stati Uniti hanno condotto un attacco militare contro l’Iran, con Teheran che ha risposto lanciando missili contro le basi nel Golfo. Un messaggio è stato inviato agli iraniani con l’ordine di lasciare la capitale, mentre sono state segnalate esplosioni anche a Tel Aviv. La tensione tra i paesi si è intensificata in modo immediato e visibile.

Israele ha lanciato un attacco militare contro l’Iran, definito «preventivo» dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz «per rimuovere le minacce per lo Stato di Israele», come riporta il Times of Israel. L’operazione, confermata da fonti militari alla Reuters e al Wall Street Journal, è stata condotta congiuntamente con gli Stati Uniti, che nelle ultime settimane avevano dislocato una vasta flotta di caccia e navi da guerra nel Golfo Persico. I giornalisti dell’Afp a Teheran hanno segnalato colonne di fumo nero in diversi quartieri della capitale iraniana, una delle quali si alzava nei pressi del quartiere Pasteur, dove si trovano la residenza della Guida Suprema Ali Khamenei e il palazzo presidenziale. 🔗 Leggi su Open.online

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, Teheran risponde: è guerra Esplosioni a Tel Aviv. Colpita la base della flotta Usa in Bahrein. Missili su Qatar, Emirati e Kuwait. Chiuso lo spazio aereo nel GolfoIn seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il...

Israele e Usa attaccano l’Iran, la minaccia di Teheran sulle basi Usa in Medio Oriente. Missili su Tel Aviv. Colpita Riad, l’Arabia Saudita: «Potremmo rispondere»Israele ha lanciato un attacco militare contro l’Iran, definito «preventivo» dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz «per rimuovere le...

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Tutto quello che riguarda Tel Aviv.

Temi più discussi: Iran, Israele: Abbiamo lanciato attacco preventivo; Trump: Voglio la libertà per il popolo iraniano e difendere gli americani; Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, colonne di fumo nero a Teheran: le prime immagini; Israele lancia un attacco preventivo contro l’Iran.

Stati Uniti e Israele attaccano l’Iran. Teheran risponde attaccando le basi Usa nella regioneOre 16,40 – Telefonata Netanyahu-Trump – L’ufficio del primo ministro israeliano ha pubblicato una foto che mostra il premier Benjamin Netanyahu al telefono. Nella descrizione si legge che Netanyahu ... tpi.it

Usa e Israele attaccano l’Iran, giallo su Khamenei. Sms ad abitanti Teheran: lasciate la cittàTrump: difendiamo americani da minacce, distruggeremo i missili dell’Iran, non avrà il nucleare. Netanyahu, con attacco Israele-Usa popolo si ribellerà a regime ... ilsole24ore.com

Diversi aerei di EL AL, la compagnia di bandiera israeliana, sono partiti da Tel Aviv dopo l'inizio delle operazioni militari per andarsi a "rifugiare" in diversi aeroporti europei. Al momento abbiamo tre aerei diretti a Parigi, 4 a Roma, un paio a Budapest. Altri son - facebook.com facebook

In risposta agli attacchi di di Washington e Tel Aviv, Teheran colpisce le basi statunitensi in Medio Oriente. Non ci sarebbero per ora vittime americane ma il rischio escalation in Medio Oriente è alle stelle x.com