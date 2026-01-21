Beatrice Venezi risponde alle recenti proteste del Teatro La Fenice di Venezia, sollevate dall’Orchestra e dal Coro, che contestano la sua nomina a direttrice musicale stabile. La questione, discussa pubblicamente, riguarda anche il ruolo dei fondi pubblici nella gestione del teatro e le modalità di scelta dei dirigenti artistici. Questa dichiarazione offre un punto di vista diretto sulla vicenda, evidenziando le ragioni e le considerazioni della musicista in un contesto di confronto pubblico.

La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi ha rotto per la prima volta il silenzio sulla mobilitazione dell’Orchestra e del Coro del Teatro La Fenice di Venezia, che dal 22 settembre scorso protestano contro la sua nomina a direttrice musicale stabile a partire dal prossimo mese di ottobre perché non avrebbe un curriculum all’altezza del prestigio dell’istituzione veneziana. L’occasione è stata la conferenza a Pisa per presentare “Carmen” di Georges Bizet, terzo titolo della stagione lirica 202526 firmata dal direttore artistico Marco Tutino, opera che dirigerà venerdì 23 e domenica 25 gennaio al Teatro Verdi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Com’è possibile che un teatro finanziato con fondi dello Stato sia gestita dai sindacati?”: Beatrice Venezi risponde alle proteste della Fenice contro la sua nomina

Beatrice Venezi contro l'orchestra della Fenice dopo la sua nomina a direttrice, "sono così raccomandata..."Beatrice Venezi, recentemente nominata direttrice dell’orchestra della Fenice, ha espresso alcune considerazioni sulla situazione con il complesso veneziano.

