È boom per la spilla contro Beatrice Venezi degli orchestrali del Teatro La Fenice di Venezia Ecco come il dissenso diventa merchandising e va a ruba

Una spilletta realizzata dagli orchestrali del Teatro La Fenice di Venezia, raffigurante una chiave di violino su sfondo giallo, sta riscuotendo grande successo. Nato come gesto di dissenso, il merchandising ha rapidamente conquistato il pubblico, diventando un oggetto molto richiesto. Questa iniziativa dimostra come il dissenso possa trasformarsi in un modo originale di espressione e coinvolgimento, arrivando a un pubblico più ampio.

Una spilletta autoprodotta con disegnata una semplice chiave di violino su sfondo giallo in poco tempo è diventata virale ed è richiestissima. Ma cosa è accaduto? Tutto risale al primo gennaio, quando gli orchestrali del Teatro La Fenice di Venezia hanno indossato la spilla per protestare silenziosamente per la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale del teatro. Dalla fine dello scorso settembre i lavoratori manifestano la loro contrarietà alla nomina di Venezi hanno fatto sciopero, cortei, volantinaggi e assemblee pubbliche. Da quel giorno in moltissimi hanno richiesto quella spinetta: sono oltre 3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

