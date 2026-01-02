Concerto di Capodanno alla Fenice | il coro con la spilla del dissenso contro la nomina di Beatrice Venezi
Durante il Concerto di Capodanno alla Fenice di Venezia, un coro ha indossato una
In occasione del Concerto di Capodanno alla Fenice di Venezia, il coro ha indossato la "spilla del dissenso" contro Beatrice Venezi e la sua nomina, a dirigere l'orchestra Michele Mariotti, al suo debutto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
