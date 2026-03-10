Noah Beck si unisce al cast del reboot di Baywatch, interpretando un ruolo regolare nella nuova stagione della serie. La produzione è affidata a Fox e Fremantle, che hanno annunciato ufficialmente l’ingresso dell’attore nel progetto. La serie, considerata un remake della storica produzione, sta raccogliendo attenzione con questa novità nel cast.

Fox e Fremantle hanno annunciato l’ingresso di Noah Beck come interprete regolare della serie. Beck, noto per il franchise YA Sidelined su Tubi (dove ha accumulato oltre 40 milioni di follower), vestirà i panni di Luke, una giovane recluta dei guardaspiaggia. Secondo Deadline, Luke è descritto come il classico “beach boy” della California del Sud, un surfista affascinante che ha preferito l’oceano alla tradizione dei pompieri della sua famiglia. Nonostante il carattere leggero, Luke si rivelerà uno dei migliori nel salvataggio vite, trovando in Hobie Buchannon (Stephen Amell) un mentore e una figura paterna. La serie, programmata per la stagione 2026–2027, vedrà le riprese iniziare a Los Angeles questa primavera. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Baywatch: Noah Beck si unisce a Stephen Amell nel reboot della serie cult

Articoli correlati

Baywatch: Jessica Belkin si unisce a Stephen Amell nel reboot. Sarà la nuova generazione dei BuchannonIl leggendario costume rosso sta per tornare e ha trovato la sua nuova protagonista.

Stephen Amell torna in spiaggia: la star di Arrow sarà il nuovo Hobie Buchannon nel reboot di BaywatchStephen Amell, celebre per il ruolo di Oliver Queen in Arrow e recentemente protagonista di Suits: LA, è stato scelto come colonna portante del...

Tutto quello che riguarda Noah Beck

Argomenti discussi: Maher affronta l’ospite liberale, dopo aver incolpato il conduttore della HBO di umanizzare Trump.

Noah Beck Joins ‘Baywatch’ Reboot as Rookie LifeguardSun’s out, guns out for Noah Beck, who is the latest actor to join the cast of Fox’s Baywatch reboot. The soccer ball-slinging TikTok star will play the series regular role of Luke, a rookie ... variety.com

Noah Beck Joins Fox’s ‘Baywatch’ As Series RegularFox's 'Baywatch' reboot has tapped Noah Beck for the role of Luke, a rookie lifeguard and the youngest in a family of firefighters. deadline.com