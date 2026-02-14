Stephen Amell torna in spiaggia | la star di Arrow sarà il nuovo Hobie Buchannon nel reboot di Baywatch

Stephen Amell torna in spiaggia perché è stato scelto come nuovo Hobie Buchannon nel reboot di Baywatch. La decisione deriva dalla volontà di Fox di rilanciare la serie con un volto noto, in grado di attirare il pubblico giovane. La produzione ha annunciato che l’attore canadese parteciperà alle riprese previste a Malibu, dove sono in corso le riprese del nuovo progetto.

Il franchise di Baywatch ha finalmente trovato il suo nuovo leader. Stephen Amell, celebre per il ruolo di Oliver Queen in Arrow e recentemente protagonista di Suits: LA, è stato scelto come colonna portante del reboot ordinato da Fox. L'attore non interpreterà un personaggio inedito, bensì Hobie Buchannon, il figlio del leggendario Mitch (ruolo che fu di David Hasselhoff nella serie originale), ora promosso a Capitano dei bagnini della California del Sud. La nuova versione, curata dallo showrunner Matt Nix ( Burn Notice ), promette di mantenere il DNA action e adrenalinico che ha reso l'originale lo show più visto al mondo negli anni '90.