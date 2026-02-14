Stephen Amell torna in spiaggia | la star di Arrow sarà il nuovo Hobie Buchannon nel reboot di Baywatch

Da universalmovies.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stephen Amell torna in spiaggia perché è stato scelto come nuovo Hobie Buchannon nel reboot di Baywatch. La decisione deriva dalla volontà di Fox di rilanciare la serie con un volto noto, in grado di attirare il pubblico giovane. La produzione ha annunciato che l’attore canadese parteciperà alle riprese previste a Malibu, dove sono in corso le riprese del nuovo progetto.

Il franchise di  Baywatch  ha finalmente trovato il suo nuovo leader.  Stephen Amell, celebre per il ruolo di Oliver Queen in  Arrow  e recentemente protagonista di  Suits: LA, è stato scelto come colonna portante del reboot ordinato da  Fox. L’attore non interpreterà un personaggio inedito, bensì  Hobie Buchannon, il figlio del leggendario Mitch (ruolo che fu di David Hasselhoff nella serie originale), ora promosso a Capitano dei bagnini della California del Sud. La nuova versione, curata dallo showrunner  Matt Nix  ( Burn Notice ), promette di mantenere il DNA action e adrenalinico che ha reso l’originale lo show più visto al mondo negli anni ’90. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

stephen amell torna in spiaggia la star di arrow sar224 il nuovo hobie buchannon nel reboot di baywatch

© Universalmovies.it - Stephen Amell torna in spiaggia: la star di Arrow sarà il nuovo Hobie Buchannon nel reboot di Baywatch

Stephen Amell, star di Arrow, vorrebbe riprendere il ruolo di Oliver Queen nel DC Universe

Il 18 dicembre sarà un giorno difficile per i fan di arrow di stephen amell

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Baywatch, la nuova serie reboot sceglie Stephen Amell come Hobie BuchannonLaureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate. libero.it