Jessica Belkin si unisce a Stephen Amell nel reboot di Baywatch, prodotto da Fox e Fremantle. La giovane attrice, nota per ruoli in Elle e The Hunting Wives, interpreterà uno dei membri della nuova generazione dei Buchannon. Il progetto prevede il ritorno del costume rosso e la presenza di entrambi gli attori nel cast principale. La produzione è già in corso e il debutto è atteso prossimamente.

Il leggendario costume rosso sta per tornare e ha trovato la sua nuova protagonista. Jessica Belkin ( Elle, The Hunting Wives ) ha ottenuto un ruolo centrale nel reboot di Baywatch annunciato da Fox e Fremantle, dove reciterà accanto al già annunciato Stephen Amell. Secondo quanto riportato da Deadline, la Belkin interpreterà Charlie Vale, la figlia biologica che il Capitano Hobie Buchannon ( Amell ) non ha mai saputo di avere. Charlie arriverà a sorpresa sulla porta del padre con un obiettivo preciso: dimostrare di avere il DNA dei Buchannon e guadagnarsi il posto come bagnina d’élite. Coraggiosa e a tratti spericolata, Charlie rappresenta l’eredità ribelle della famiglia, pronta a farsi strada sotto la guida del padre che non ha mai conosciuto. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Baywatch: Jessica Belkin si unisce a Stephen Amell nel reboot. Sarà la nuova generazione dei Buchannon

Stephen Amell torna in spiaggia: la star di Arrow sarà il nuovo Hobie Buchannon nel reboot di BaywatchStephen Amell, celebre per il ruolo di Oliver Queen in Arrow e recentemente protagonista di Suits: LA, è stato scelto come colonna portante del...

Stephen Amell sarà a WrestleMania 42: la conferma ufficialeNel panorama del wrestling, l’attenzione degli appassionati è rivolta a una possibile apparizione di Stephen Amell durante WrestleMania.

Approfondimenti e contenuti su Jessica Belkin

Argomenti discussi: Jessica Belkin Boards ‘Baywatch’ Reboot.

Jessica Belkin Joins Fox’s ‘Baywatch’ As Series RegularFox's new 'Baywatch' TV series has tapped Jessica Belkin for the lead role of Charlie Vale, Deadline can report exclusively. deadline.com

Jessica Belkin Boards ‘Baywatch’ RebootShe has joined the cast of the Fox and Freemantle show in the series regular role of Charlie Vale, the biological daughter of Baywatch captain Hobie Buchannon. hollywoodreporter.com