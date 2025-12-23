A passeggio con un coltellaccio da cucina | denunciato
Prosegue l'attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri del comando provinciale di Padova con particolare attenzione alla "zona rossa". L'attività dell'Arma, contestualmente a quella delle altre forze di polizia, è finalizzata a garantire la sicurezza nelle aree urbane più.
A passeggio Con un coltellaccio da cucina: denunciato.
