Basso guida Ebit Nordest | 536 premi welfare e 1000 ore

L’assemblea di ieri a Treviso ha portato alla luce i risultati di Basso guida Ebit Nordest, che ha distribuito 536 premi welfare e totalizzato 1000 ore di formazione. La discussione ha coinvolto rappresentanti di diverse aziende della regione, evidenziando l’attenzione verso iniziative di sostegno ai dipendenti e pratiche di formazione professionale. La riunione si è svolta in un clima di confronto diretto e senza formalismi.

L'aria di Treviso è nebbiosa, fresca a 6 gradi, ma l'assemblea di ieri ha acceso una luce nuova sul turismo del Nordest. Roberta Basso assume la presidenza di Ebit Nordest per il quadriennio che parte dal 2025 fino al 2029, unendo sotto un'unica direzione le potenzialità del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Si tratta di un passaggio storico che ridefinisce i confini operativi dell'ente bilaterale, trasformando una struttura regionale in un organismo interregionale capace di gestire formazione e welfare per migliaia di lavoratori del settore. La riunione si è tenuta nel pomeriggio del 9 marzo, segnando la fine di un ciclo iniziato con Cecilia de Pantz, figura chiave della FILCAMS-CGIL che ha guidato l'ente negli anni precedenti.