Progressioni economiche welfare e premi | per il personale dell' Ausl Romagna l' accordo vale 7 milioni

L'accordo firmato dall'Ausl Romagna rappresenta un importante passo avanti per il personale sanitario, con un investimento di 7 milioni destinato a progressioni economiche, welfare e premi. Un risultato che rafforza le relazioni sindacali e sottolinea l'importanza di valorizzare il lavoro pubblico, promuovendo un ambiente più equo e motivante per tutti gli operatori del settore.

