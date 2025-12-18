Progressioni economiche welfare e premi | per il personale dell' Ausl Romagna l' accordo vale 7 milioni
L'accordo firmato dall'Ausl Romagna rappresenta un importante passo avanti per il personale sanitario, con un investimento di 7 milioni destinato a progressioni economiche, welfare e premi. Un risultato che rafforza le relazioni sindacali e sottolinea l'importanza di valorizzare il lavoro pubblico, promuovendo un ambiente più equo e motivante per tutti gli operatori del settore.
Un’intesa che segna un punto di svolta nelle relazioni sindacali e nella valorizzazione del lavoro pubblico. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì, è stato firmato l’accordo tra l’Ausl della Romagna e le organizzazioni sindacali titolate alla contrattazione - Cisl Fp Romagna, Nursind, Nursing Up. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
