Bassetti e l' avversario di padel marpione | Hai una moglie spettacolare

Tra i protagonista della seconda puntata della trasmissione tv Scherzi a parte c'è stato anche Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino. A fare da complice agli organizzatori della burla è stata Chiara, moglie del virologo da 23 anni. Per l'occasione lo scorso 15 novembre è stata organizzata una partita di padel tra il professore e la moglie e un'altra coppia. Per finire, quando si tratta di lasciare il campo, Bassetti scopre di essere stato chiuso dentro. All'apertura finalmente di una porta si trova davanti i mezzi della produzione con sopra scritto Scherzi a parte. Per rivedere lo scherzo nella sua interezza basta cliccare qui e andare sul sito Mediaset. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

