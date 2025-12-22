Forse non diventerà un celebre medico, ma Leonardo Dimola potrebbe avere un futuro in politica. Parola di Matteo Bassetti, celebre infettivologo genovese diventato famoso anche in tv ai tempi del Covid. Ospite di David Parenzo a L’aria che tira su La7, il professore a un certo punto decide di devastare su due piedi il giovane studente rosso che lo scorso sabato insieme a un manipolo di “colleghi” si era presentato ad Atreju per contestare Anna Maria Bernini. In tutta risposta, la ministra li aveva bollati come “poveri comunisti”. «La mia era una contestazione tutta nel merito - si difende lo studente del semestre filtro di Medicina in studio -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, Bassetti sbotta: "Non hai capito niente"

Leggi anche: Lite tra Speranzon e Bonelli a L'Aria che tira: l'ospite sbotta e lascia il collegamento

Leggi anche: Genny Sangiuliano contro Ilaria Salis a L’aria che tira: “Avete capito che sta dicendo?”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L'aria che tira, Bassetti sbotta: Non hai capito niente; Sara Munari la donna alla testa dei ribelli di Askatasuna; Ballando, imprevisto per Fialdini: la gonna si sfila e rimane in body; Genova, il vice di Silvia Salis fa trovare sui banchi della minoranza l'intervista alla sindaca | .it.

Lite tra Speranzon e Bonelli a L'Aria che tira: l'ospite sbotta e lascia il collegamento - Accesa discussione a L'Aria che tira fra Raffaele Speranzon e Angelo Bonelli, con il secondo che, palesemente innervosito, lascia il collegamento. ilgiornale.it

Caso Epstein, Rampini a L’Aria che Tira va dritto al punto: “Su Trump manca ancora un dettaglio…” - A L’Aria che Tira, Federico Rampini ha affrontato uno dei casi più controversi della politica e della cronaca americana: la vicenda di Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di traffico sessuale di ... affaritaliani.it

L'aria che tira - Rincari energia, Nicola Fratoianni: "La differenza tra... la7.it

Il "regalo" di Natale di Zio Paperone... ------ Che aria tira a... Paperopoli (Ziche) - TL n°3239, del 20 dicembre 2017 - facebook.com facebook