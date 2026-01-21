Droga e armi bianche | raffica di controlli dei Carabinieri

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha avviato una serie di controlli mirati nel territorio, concentrandosi su attività di prevenzione e contrasto di droga e armi bianche. Le operazioni, svolte in collaborazione con le autorità locali, mirano a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti. Questi interventi rappresentano un’azione costante per mantenere un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dr.ssa Rossana Riflesso, nelle ultime settimane ha ulteriormente rafforzato i servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione ai comuni della Valle dell’Irno e della Valle del Sabato. Le attività, condotte sia nelle ore diurne che notturne, mirano a prevenire i reati e garantire un pronto intervento in caso di necessità. Le operazioni, coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Solofra con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 14° Battaglione Carabinieri Calabria e delle unità cinofile, hanno previsto numerosi posti di controllo, perquisizioni personali e veicolari e una costante vigilanza nelle aree considerate più sensibili, assicurando così un presidio capillare del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

