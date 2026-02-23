Basket serie A2 donne | le valdarnesi sono ora al quarto posto e devono guardarsi dal ritorno di Empoli Scivolone della Galli in casa contro Livorno Non basta una grande Ovner per evitare il ko

La Polisportiva Galli perde contro Livorno a causa di una prestazione deludente in casa, che rovina la sua posizione in classifica. Non basta la buona performance di Ovner per evitare la sconfitta, e le valdarnesi scivolano al quarto posto in serie A2 donne. La squadra cerca di rimanere concentrata mentre si prepara alle prossime sfide, consapevole della pressione exercitata da Empoli che si avvicina in classifica.

SAN GIOVANNI Un inaspettato scivolone. Ancora una battuta d’arresto per la Polisportiva Galli, che cade tra le mura amiche nel derby contro Livorno con il punteggio di 61-75. A pesare sull’economia della gara è stato soprattutto il parziale incassato in avvio di terzo quarto, che ha spezzato un confronto rimasto in equilibrio fino all’intervallo lungo. Inutile il tentativo di rimonta nell’ultima frazione. Miglior realizzatrice per le valdarnesi Ovner con 15 punti, mentre tra le ospiti brilla l’ex Miccio, autrice di 25 punti. Complice il successo di Torino, le sangiovannesi scivolano ora al quarto posto e devono guardarsi alle spalle dal ritorno di Empoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Basket serie A2 donne: le valdarnesi sconfitte solo all’extratime (68-74) dopo una gara di gran livello. Altra beffa per la Galli a Milano. Non basta Favre per evitare il koNel campionato di Serie A2 donne, la Galli San Giovanni ha affrontato una partita combattuta contro Milano, conclusa solo dopo l’extratime con il risultato di 68-74.

Basket A2 donne: il ds Franchini ha annunciato l’ingaggio della trentaduenne che va a completare l’organico diretto da Garcia. Galli, rinforzo di spessore: ecco la svedese OvnerLa Polisportiva Galli, nel campionato di Basket A2 donne, ha annunciato l’ingaggio della svedese Evelyn Ovner, 32 anni, che completa l’organico diretto da coach Garcia.

BASKET A2F | NUOVA ICOM SAN SALVATORE TERME SALUS ANTS VITERBO

