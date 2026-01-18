Ecco un’introduzione adeguata: I risultati degli anticipi di Serie A2 di basket evidenziano sconfitte per le rivali nella lotta salvezza, come Mestre e Cento, entrambe a -4 dalla zona di sicurezza. Forlì non è riuscita ad avvicinarsi, confermando la stabilità delle posizioni in fondo alla classifica. Milano, ancora a pari punti con Forlì, mantiene una posizione di equilibrio, lasciando invariata la situazione nelle ultime posizioni della graduatoria.

Forlì ha mancato l’aggancio virtuale alla zona salvezza. Tuttavia la situazione nei bassifondi non è cambiata: ko Mestre e Cento, che restano a +4, e così anche Milano, ancora appaiata ai biancorossi. Oggi le altre rivali (Cremona, Pistoia, Ruvo e Roseto) hanno impegni sulla carta difficili. Risultati 22ª giornata: Forlì-Rieti 82-86, Cento-Cividale 82-85, Fortitudo-Mestre 90-72, Brindisi-Urania Milano 86-66. Il programma di oggi (ore 18): Livorno-Roseto, Rimini-Juvi Cremona, Pesaro-Bergamo, Scafati-Ruvo, Pistoia-Verona e Torino-Avellino. Classifica: Rimini, Pesaro e Brindisi* 30; Verona e Cividale* 28; Scafati, Livorno, Rieti* e Fortitudo* 26; Avellino 24; Torino 22; Bergamo 20; Mestre* e Cento* 18; Cremona 16; Forlì* e Urania Milano* 14; Pistoia e Ruvo 12; Roseto 8. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie a2: i risultati degli anticipi e la classifica. Sconfitte anche le rivali per la salvezza

Leggi anche: Serie A2: gli anticipi. Vince la Juvi Cremona. E l’Estra è agganciata

Leggi anche: Volley A2 donne: le ragazze del tecnico Bendandi sono reduci da alcune sconfitte pesanti. La Clai deve recuperare subito il passo giusto. Dal (quasi) quarto posto all’ottavo in classifica

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Serie A2 Old Wild West 2025/26 - Risultati anticipi 22^ giornata; Basket A2, risultati e classifica: Brindisi perde, Rimini e Pesaro non sbagliano; Serie A2 Old Wild West 2025/26 - Risultati anticipi 21^ giornata 10 gennaio; Basket A2 | Gruppo Mascio Bergamo-Libertas Livorno 68-76.

Basket serie a2: i risultati degli anticipi e la classifica. Sconfitte anche le rivali per la salvezza - Tuttavia la situazione nei bassifondi non è cambiata: ko Mestre e ... sport.quotidiano.net

A2 - Tezenis, Cavina: "A Pistoia troveremo una squadra vogliosa di reazione" - 2026 di serie A2, al PalaCarrara di Pistoia (PT) si va in campo domenica 18 gennaio, con palla a due alle ore ... pianetabasket.com