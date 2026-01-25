Con Zona adesso la spesa si fa tramite Whatsapp
Salto di qualità di spessore, dal punto di vista della comunicazione e del servizio sempre più capillare al cliente, per quanto riguarda l’insegna " Zona " che fa capo, in città, alla storica catena di cash&carry Sidal: la possibilità di fare la spesa all’ingrosso tramite WhatsApp pensato per i professionisti di hotel, ristoranti, cafè e del retail. Attraverso un apposito numero (3371213792), infatti, si potrà fare la spesa, acquistando tutto ciò che si desidera senza uscire dalla chat. Sarà sufficiente scorrere i prodotti dai cataloghi o dai volantini, aggiungere gli articoli selezionati al carrello e procedere al pagamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
