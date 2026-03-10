Basket femminile Azzurre in campo a San Juan | domani l’esordio contro Porto Rico per volare al Mondiale

La nazionale italiana di basket femminile si prepara a scendere in campo a San Juan domani, con l’esordio mondiale contro Porto Rico alle 1.00. La partita si svolge al Coliseo de Puerto Rico e segna l’inizio della fase ufficiale della competizione. La squadra di Capobianco affronta subito la sfida contro le padrone di casa in vista di qualificarsi per il torneo mondiale.

La Nazionale di Capobianco debutta all’1.00 del 12 marzo al Coliseo de Puerto Rico contro le padrone di casa. Cinque partite in sette giorni per conquistare uno dei tre pass disponibili per Berlino. Le partite in diretta su Sky Sport, RaiSport e DAZN. La Nazionale Femminile di basket è pronta per il torneo pre-Mondiale di San Juan, tappa decisiva nel percorso verso la FIBA Women’s Basketball World Cup 2026 in programma a Berlino dal 4 al 13 settembre. Il debutto è fissato per domani sera alle 20.00 locali — l’1.00 di notte del 12 marzo in Italia — contro le padrone di casa di Porto Rico, al Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Agrelot”, impianto da 18. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Le Azzurre convocate per il Pre-Mondiale Femminile di San JuanLa selezione azzurra di basket femminile è stata ufficializzata in vista del torneo pre-Mondiale, in programma a San Juan, Porto Rico, dall’11 al 17...

Basket, Italia femminile verso il pre-Mondiale: 14 convocate per San Juan, obiettivo Berlino 2026Coach Capobianco sceglie il gruppo per il torneo di Porto Rico (11-17 marzo): solo 12 voleranno a San Juan per inseguire la qualificazione alla FIBA...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a San Juan

Temi più discussi: Pre-Mondiale (11-17 marzo), oggi primo allenamento a San Juan: si aggrega Spreafico; Italia alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile: programma, orario delle partite, il calendario completo e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; Pre-Mondiale a San Juan (11-17 marzo), domani le Azzurre in Porto Rico.; Quando gioca l’Italia le qualificazioni ai Mondiali di basket femminile 2026: orari, avversarie, tv, streaming.

Italia al Torneo di Qualificazione ai Campionati del mondo FIBA di basket femminile 2026: programma, orario e dove vedere le partite delle azzurreLa nazionale di pallacanestro femminile dell'Italia va alla ricerca di un posto ai Campionati del mondo FIBA 2026: le azzurre scendono in campo a San Juan dall'11 al 17 marzo, scopri dove vedere le pa ... olympics.com

Italbasket femminile, oggi primo allenamento a San Juan: si aggrega SpreaficoQuesta mattina la Nazionale Femminile ha svolto il suo primo allenamento a San Juan di Porto Rico, dove dall’11 al 17 marzo le Azzurre partecipano al torneo pre-Mondiale, tappa obbligata ... pianetabasket.com

Il fuoricampo walk-off di Darell Hernaiz per Portorico su Panama, davanti alla gente di San Juan impazzita Il fuoricampo di Stuart Fairchild per il 4-3, e poi Il bunt della vittoria di Kun-Yu Chiang per il 5-4 di Taiwan sulla Corea e le lacrime di tanti taiwanesi, gioia - facebook.com facebook

Nazionale femminile, oggi il primo allenamento a San Juan x.com