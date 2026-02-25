le azzurre convocate per il pre mondiale femminile di san juan

La selezione azzurra di basket femminile è stata ufficializzata in vista del torneo pre-Mondiale, in programma a San Juan, Porto Rico, dall’11 al 17 marzo 2026. Il focus è sulla qualificazione al Mondiale di Berlino 2026, con un percorso che vedrà le Azzurre misurarsi contro avversarie di alto livello in una finestra decisiva per l’accesso al torneo iridato. Il calendario e la logistica hanno richiamato l’attenzione sul ritmo di preparazione, sull’intesa di gruppo e sull’adeguamento al fuso orario, elementi chiave per affrontare una sfida complessa fin dal debutto. Il raduno tecnico è stato annunciato per il pomeriggio del 4 marzo a Roma, con la presentazione alla stampa prevista per il 5 marzo e la partenza per Porto Rico programmata per il 6 marzo, con viaggio via Madrid. Le atlete impegnate in campionato il 4 marzo si aggregheranno al gruppo il 5 mattina, permettendo un avvio mirato delle sessioni di lavoro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

