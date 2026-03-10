In Basilicata, i prezzi del cibo sono saliti notevolmente, creando preoccupazione tra le famiglie. Le autorità locali segnalano un aumento dei costi alimentari che mette sotto pressione il bilancio delle famiglie lucane. La situazione è diventata oggetto di attenzione pubblica, mentre i cittadini si trovano a dover fare i conti con questa crescita dei prezzi.

La Basilicata si trova al centro di una tempesta economica che minaccia il potere d’acquisto delle famiglie lucane. La Federazione dei consumatori della regione ha lanciato un allarme rosso: nelle prossime settimane è probabile un nuovo rincaro dei prezzi alimentari. Non si tratta di una semplice fluttuazione di mercato, ma di una convergenza critica di fattori strutturali che stanno già erodendo i margini di produzione agricola locale. L’inflazione, unita a salari stagnanti, sta creando una pressione insostenibile vive nell’entroterra e nelle città principali come Matera e Potenza. La tempesta perfetta nel settore agricolo. Il cuore del problema risiede nella filiera produttiva, dove gli operatori stanno affrontando ostacoli multipli che si sommano in modo distruttivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: allarme rosso per i prezzi del cibo

