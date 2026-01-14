Prezzi del cibo +25% l’Antitrust apre un’indagine sui supermercati

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’indagine sulla filiera agroalimentare italiana, con particolare attenzione alla grande distribuzione organizzata (Gdo). L’obiettivo è analizzare le dinamiche che influenzano i prezzi del cibo, recentemente aumentati del 25%. Questa iniziativa mira a comprendere meglio il ruolo dei supermercati nel contesto dei rincari e a valutare eventuali pratiche che possano aver contribuito alla crescita dei costi per i consumatori.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un' indagine conoscitiva sulla filiera agroalimentare italiana, ma con un focus specifico sul ruolo della grande distribuzione organizzata, la cosiddetta Gdo, nella formazione dei prezzi. La decisione arriva dopo anni nei quali i prezzi dei prodotti alimentari sono cresciuti molto più dell'inflazione generale, segnando un aumento dell' inflazione alimentare che non tende a diminuire dal 2021. Secondo i dati del provvedimento, tra ottobre 2021 e ottobre 2025 i prezzi del cibo in Italia sono aumentati del +24,9%, contro l'inflazione generale del 17,3%.

