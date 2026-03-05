Terrazza sul mare e I-Hub continua lo scontro tra Scurria e Basile

Lo scontro tra Scurria e Basile prosegue senza sosta, mentre sulla terrazza sul mare e all’I-Hub si intensificano le tensioni tra i due esponenti. La campagna elettorale si svolge tra continui scambi di accuse, con attacchi e risposte che si susseguono quotidianamente. Al momento, i programmi politici non sono ancora al centro del dibattito.

In attesa dei rispettivi programmi elettorali va avanti il quotidiano botta e risposta tra il sindaco uscente e il candidato del centrodestra In attesa che siano i programmi elettorali a prendere spazio, la corsa verso le elezioni amministrative va avanti con ormai quotidiani botta e risposta, attacchi, repliche e controrepliche. Attori principali il sindaco uscente Federico Basile, il suo leader Cateno De Luca e il candidato del centrodestra Marcello Scurria. In poche ore tanti gli argomenti divenuti infuocati. Si parte con la terrazza sul mare che sorgerà al posto degli ex Magazzini Generali. Ieri la presentazione del progetto da parte di Basile, oggi le polemiche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Giustizia, continua lo scontro tra Nordio e Gratteri sul referendumFanno discutere le affermazioni del Guardasigilli sulle correnti del Csm, definite parte di «meccanismo para-mafioso».

Basile tra dimissioni e raffica di annunci, insorge Scurria: "Accelerazione sospetta, è emergenza democratica”Tra poche ore il sindaco Federico Basile lascerà Palazzo Zanca: diventeranno irrevocabili le dimissioni annunciate venti giorni fa.

Una selezione di notizie su Terrazza sul mare e I Hub continua lo....

Temi più discussi: Terrazze e spiagge a Parigi e nei dintorni dell’Île-de-France: le nostre migliori esperienze al mare nel 2026; Dalle macerie alla terrazza sul mare: ecco come cambierà il volto di Messina tra viale San Martino e l; Basile presenta la terrazza sospesa sul mare per riqualificare il waterfront; Sulla terrazza del waterfront di San Girolamo apre Sanjì: dal surf al crudo di mare il passo è breve.

Terrazza sul mare a Messina, Musolino liquida Basile: opera inutile per una città senz’acqua e con le strade colabrodoSe Basile si è dimesso per realizzare opere come queste che dovrebbero fare parte della annunciata fase strategica, si poteva risparmiare lo sforzo e proseguire nella sua opera di scadente esecutore ... strettoweb.com

La terrazza a mare diventa scontro politico. E Scurria attacca BasileMESSINA. La terrazza a mare ricorda il tram volante. la butta sull’ironia il candidato del centrodestra per la corsa a sindaco, Marcello Scurria, commentando il progetto lanciato ieri dall’ex sindac ... letteraemme.it

Il presidente dell’Ecuador Noboa Posta un video della terrazza dell’ambasciata cubana nel paese in cui si vedono dei documenti dati alle fiamme L'Ecuador ha dato loro 48 ore per lasciare il Paese. x.com

Diversi i danni nel piccolo paesino "terrazza dell'Etna" - facebook.com facebook