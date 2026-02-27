Basile tra dimissioni e raffica di annunci insorge Scurria | Accelerazione sospetta è emergenza democratica

Il sindaco Federico Basile sta per lasciare il suo incarico a Palazzo Zanca, con le dimissioni che diventeranno ufficiali nelle prossime ore. A pochi giorni dall’annuncio, un consigliere comunale ha commentato l’accelerazione del processo, definendola come un’“emergenza democratica” e sospettando una situazione di particolare urgenza. La situazione politica si fa sempre più tesa, mentre si attendono sviluppi sulla gestione dell’amministrazione.

Tra poche ore il sindaco Federico Basile lascerà Palazzo Zanca: diventeranno irrevocabili le dimissioni annunciate venti giorni fa. Ma gli ultimi giorni della sua giunta hanno fatto registrare tante conferenza stampa, annunci, inaugurazioni. E qualcosa non va per Marcello Scurria