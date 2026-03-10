A Bari, Patrizia Conte si esibirà in concerto dopo aver vinto la trasmissione televisiva The Voice Senior 2025. La serata, dedicata alla musica soul e jazz, prevede un biglietto d’ingresso di 50 euro che comprende anche una cena. L’evento rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati di musica dal vivo nella città.

La vittoria di Patrizia Conte al programma The Voice Senior 2025 segna l’inizio di un nuovo capitolo per la scena musicale italiana, con una serata dedicata alla voce soul e jazz in programma a Bari. L’evento si terrà presso il ristorante Sophia Loren, situato in via Giuseppe Fanelli numero 285, fissato per il 13 marzo 2026 alle ore 20:30. Il costo del biglietto è stato stabilito a 50 euro per partecipare a questa cena musicale che unisce intrattenimento dal vivo e atmosfera culinaria. La cantante ha guadagnato popolarità grazie alla sua interpretazione della canzone Portati Via di Mina, distinguendosi per un timbro potente e viscerale capace di trasmettere emozioni profonde. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari: Patrizia Conte in concerto, 50 euro per cena e soul

