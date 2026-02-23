Frosinone | 27 2 Patrizia Conte in concerto con il suo Quartet

Patrizia Conte ha scelto Frosinone per un concerto con il suo Quartet, portando sul palco un repertorio di jazz e blues. La cantante presenta brani originali e cover, coinvolgendo il pubblico con la sua voce potente e il ritmo coinvolgente. La serata si svolgerà in un teatro locale, dove si prevedono molte presenze di appassionati di musica dal vivo. La data scelta, il 27 febbraio, promette di offrire un’esperienza intensa e vibrante.

Frosinone si prepara ad accogliere Patrizia Conte e il suo Quartet per una serata musicale ricca di emozioni. Il concerto, in programma per il 27 febbraio alle 21:30 presso la Saletta Centro delle Arti, promette di regalare al pubblico un viaggio attraverso i generi musicali più intensi e coinvolgenti. La vincitrice di The Voice Senior RAI 2025 porterà sul palco la sua voce potente e versatile, accompagnata da musicisti di grande talento. Patrizia Conte è nota per la sua capacità di trasmettere emozioni profonde, spaziando dal soul al jazz e al blues con una grintosa espressività. Il suo timbro vocale, pieno e viscerale, tocca le corde dell'anima, raccontando storie di passione e dolcezza.