Soul-Food Vocalist in concerto all' Augusteo

Questa sera, il teatro Augusteo di Napoli si riempie per accogliere i Soul-Food Vocalist. Alle 21, salgono sul palco per l’Epico Tour 2026, portando sul palco il loro sound energico e coinvolgente. I fan sono già in fila, pronti a godersi una serata di musica dal vivo.

Giovedì 5 febbraio ore 21, sul palco del teatro Augusteo di Napoli, saranno protagonisti i Soul-Food Vocalist, per l'Epico Tour 2026. Per i fratelli Capriglione, che hanno prodotto interamente lo spettacolo, il concerto all'Augusteo ha un valore simbolico e personale, essendo legato al ricordo della partecipazione di Simone Capriglione al musical "C'era una volta. Scugnizzi" di Claudio Mattone. Settori e prezzi: Poltrona 25 Euro. Poltroncina 15 Euro. Biglietti al botteghino, presso le rivendite e online su Ticketone e Bigliettoveloce

Approfondimenti su Soul Food Vocalist

Matteo Passarelli, maestro teatino, dirige e arrangia i brani dei Soul-Food Vocalist, collettivo vocale noto per la partecipazione a The Voice Generations.

Nella suggestiva cornice degli Scavi di Pompei, la Parvula Domus ospita un evento dedicato alla cultura, alla musica e alla solidarietà.

SOUL-FOOD VOCALIST al teatro Augusteo

Ultime notizie su Soul Food Vocalist

Soul-Food Vocalist, tutto pronto per l’epico spettacolo dopo l’avventura a The Voice con Gigi D’AlessioDopo Pompei i Soul-Food Vocalist saranno sullo straordinario palco del Teatro Augusteo di Napoli il 5 febbraio. Successivamente si sposteranno in provincia di Salerno: a Battipaglia al Teatro Giuffrè ... erreemmenews.it

Pompei, musica e solidarietà con Soul-Food Vocalist da The VoiceMattinata all'insegna della cultura, della musica e della solidarietà presso la Parvula Domus, Fattoria culturale e sociale all'interno degli Scavi di Pompei. Nei giorni scorsi si sono incontrati la ... ansa.it

