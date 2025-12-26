Inaugurata la nuova sala consiliare di Silvi
Il Comune di Silvi ha una nuova sala consiliare, rinnovata e moderna. Il taglio del nastro è avvenuto il 23 dicembre scorso alla presenza del sindaco Andrea Scordella, del presidente del consiglio Fabrizio Valloscura, della vice sindaca Luciana Di Marco, degli assessori Gianpaolo Lella. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
