Il Comune di Silvi ha una nuova sala consiliare, rinnovata e moderna. Il taglio del nastro è avvenuto il 23 dicembre scorso alla presenza del sindaco Andrea Scordella, del presidente del consiglio Fabrizio Valloscura, della vice sindaca Luciana Di Marco, degli assessori Gianpaolo Lella. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Inaugurata la nuova sala consiliare di Silvi

Leggi anche: Aeroporto di Bologna, inaugurata la nuova sala lounge: quali sono i servizi che offre

Leggi anche: Viaggio nelle infrastrutture, inaugurata a Villa Zito la nuova sala immersiva

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Inaugurata la nuova sala consiliare di Silvi; Inaugurata l’aula consiliare di Merlino, torna in pubblico il sindaco Fazzi; Silvi inaugura la nuova sala consiliare: investimento da oltre 100mila euro per il cuore istituzionale del Comune; Summonte. Nuova sala consiliare e presentazione del nuovo logo.

Inaugurata la nuova sala consiliare di Silvi - Taglio del nastro il 23 dicembre scorso alla presenza del sindaco Andrea Scordella e di tutta l'amministrazione comunale ... ilpescara.it