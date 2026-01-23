Nel contesto del vertice Italia-Germania, la premier Meloni ha sottolineato l'importanza di un'Europa protagonista del proprio futuro. Ha evidenziato la necessità di coraggio e responsabilità per affrontare le sfide attuali, trasformando le crisi in opportunità. Un messaggio che invita a un impegno condiviso per rafforzare l’unità e la capacità decisionale dell’Unione Europea.

«L’Europa deve scegliere se intende essere protagonista del proprio destino o subirlo. Servono coraggio e responsabilità, trasformando le crisi in opportunità». Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio G iorgia Meloni nel punto stampa congiunto con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, al termine del vertice intergovernativo Italia-Germania. Per la premier, è necessario «costruire un’Europa autorevole, consapevole del proprio ruolo», ha affermato durante la conferenza stampa ancora in corso in questi minuti. Il ruolo di Roma e Berlino nello scenario europeo. Merz: “Più vicini che mai”. Meloni ha sottolineato come Italia e Germania abbiano una responsabilità particolare in questa fase storica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vertice Italia-Germania, Meloni: “Europa sia protagonista, serve coraggio”

Vertice Italia-Germania, Meloni: "l'Ue scelga se essere protagonista o subire il suo destino"In occasione del vertice Italia-Germania, la premier Meloni ha sottolineato l'importanza dell'Unione Europea nel plasmare il proprio futuro.

Vertice Meloni-Merz, la premier: «Ue scelga se essere protagonista o subire il suo destino. Italia e Germania più vicini che mai»Il vertice tra Meloni e Merz ha messo in evidenza l’importanza della collaborazione tra Italia e Germania su temi chiave come competitività, difesa e accordi economici.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

L’Italia non si Piega alla Germania! Scontro Shock tra Giorgia Meloni e Frank Steinmeier:

Argomenti discussi: Oggi il vertice a Roma Italia?Germania: Meloni e Merz per una nuova Ue; Vertice intergovernativo tra Italia e Germania; Merz atteso in Italia da Meloni: nasce asse strategico Roma-Berlino; Italia-Germania, oggi vertice Meloni con Merz: cooperazione rafforzata tra Roma e Berlino.

Vertice Meloni-Merz. La premier: L’Europa decida se essere protagonista del suo destino e Italia-Germania più vicine che maiAccordo sulla cooperazione rafforzata in materia di sicurezza, difesa e resilienza, firmato da Giorgia Meloni e da Friedrich Merz ... dire.it

Meloni: «L'Ue scelga se essere protagonista» Merz: «Italia e Germania mai così vicine»«Italia e Germania sono oggi più vicine che mai. Questo è una buona notizia per i nostri popoli e l'Europa nel suo ... msn.com

Fratelli d’Italia, vertice a Roma per le Amministrative di Agrigento: Pisano vicino al ritorno Sul tavolo ovviamente il tema delle Amministrative 2026, regge il nome di Luparello ma non è il solo... - facebook.com facebook

Vertice Italia-Germania, asse Meloni-Merz per una nuova Ue e dialogo con Trump x.com