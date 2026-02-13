Bancarotta fraudolenta | imprenditore ai domiciliari

Giovanni Rossi, 45 anni di Cremona, è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato accusato di bancarotta fraudolenta e altri reati finanziari legati alla gestione della sua concessionaria di auto.

Bancarotta fraudolenta e una serie di altri reati finanziari. Un imprenditore cremonese, operante nel settore della vendita di automobili, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, provvedimento eseguito dai militari della Guardia di Finanza di Cremona. L’imprenditore, amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata operante su Cremona, viene ritenuto il principale ideatore e fautore di un sistema che avrebbe depauperato il patrimonio della società portandola alla liquidazione giudiziale. Le indagini del nucleo polizia economico-finanziaria di Cremona hanno consentito di svelare gravi ipotesi di bancarotta fraudolenta, nonché di autoriciclaggio, a vario titolo a carico di tre persone – l’arrestato e altri due – nella loro qualità di amministratori di diritto e di fatto della società posta in liquidazione giudiziale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Gli uomini delle Fiamme Gialle di Cremona hanno messo agli arresti domiciliari un amministratore di una società di rivendita auto.

