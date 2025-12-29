Droni ucraini contro residenza di Putin Mosca annuncia risposta
Il 25 dicembre, il presidente ucraino Zelensky ha espresso il desiderio che Vladimir Putin lasci il potere, definendo questa aspirazione un “sogno condiviso” tra gli ucraini. Nel frattempo, si segnalano interventi di droni ucraini contro una residenza di Putin, mentre Mosca annuncia una risposta ufficiale. La situazione rimane complessa, con sviluppi che influenzano gli equilibri tra le due nazioni e la regione.
Il giorno di Natale, Zelensky si è augurato la dipartita di Vladimir Putin, definendola un “sogno condiviso” degli ucraini. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
