Volontari di Puliamo i quartieri all' opera | rimossi 15 chili di rifiuti

Sei volontari di Puliamo i quartieri hanno rimosso 15 chili di rifiuti abbandonati a Borgomeduna, spinti dalla volontà di migliorare l’aspetto della zona. Durante l’intervento, hanno raccolto bottiglie, sacchetti e altri materiali abbandonati lungo le strade, dimostrando impegno e attenzione alla comunità. L’iniziativa mira a sensibilizzare i residenti sulla gestione corretta dei rifiuti e a mantenere puliti gli spazi pubblici. La prossima tappa si svolgerà nel quartiere vicino.

Sei volontari, un unico obiettivo: occuparsi dei rifiuti abbandonati. L'iniziativa "Puliamo i quartieri" è arrivata a Borgomeduna con le consuete attività che puntano a restituire decoro e cura alla città.Cittadini, volontari di Scientology e di Ripuliamoci Challenge si sono trovati alle 9 in via.