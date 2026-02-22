Volontari di Puliamo i quartieri all' opera | rimossi 15 chili di rifiuti

Da pordenonetoday.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei volontari di Puliamo i quartieri hanno rimosso 15 chili di rifiuti abbandonati a Borgomeduna, spinti dalla volontà di migliorare l’aspetto della zona. Durante l’intervento, hanno raccolto bottiglie, sacchetti e altri materiali abbandonati lungo le strade, dimostrando impegno e attenzione alla comunità. L’iniziativa mira a sensibilizzare i residenti sulla gestione corretta dei rifiuti e a mantenere puliti gli spazi pubblici. La prossima tappa si svolgerà nel quartiere vicino.

Sei volontari, un unico obiettivo: occuparsi dei rifiuti abbandonati. L’iniziativa “Puliamo i quartieri” è arrivata a Borgomeduna con le consuete attività che puntano a restituire decoro e cura alla città.Cittadini, volontari di Scientology e di Ripuliamoci Challenge si sono trovati alle 9 in via. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Puliamo i quartieri, volontari in Comina: rimosso un quintale di rifiutiSabato 17 gennaio, un gruppo di volontari provenienti da diverse realtà ha partecipato all'iniziativa

Leggi anche: Puliamo i Quartieri, tre tonnellate di rifiuti raccolti dai volontari nel 2025

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Volontari di Puliamo i quartieri all'opera: rimossi 15 chili di rifiuti; Asti si rimbocca le maniche: oltre 4000 volontari per Puliamo insieme! 2026; Puliamo Borgo: doppio appuntamento; Iniziativa a scuola. Lo scientifico apre le porte al mondo del volontariato.

volontari di puliamo iTre volontari, 190 chili di rifiuti raccolti: dopo la Stura i custodi dell'ambiente puntano al centroPartendo dai Murazzi i volontari di Plastic Race pronti a ripulire il cuore della città il 28 febbraio e 1° marzo. E intanto si cercano nuove energie ... torinoggi.it

volontari di puliamo iAsti si rimbocca le maniche: oltre 4000 volontari per Puliamo insieme! 2026Appuntamento il 14 o 15 marzo, saranno 77 comuni aderenti e 86 gruppi di pulizia ad essere coinvolti per una grande azione collettiva a tutela dell’ambiente ... lanuovaprovincia.it