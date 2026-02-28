malattie rare e farmaci numeri della ricerca e il caso dei bambini

Le malattie rare colpiscono un numero limitato di persone, e attualmente solo il 5% di queste patologie ha una cura disponibile. La ricerca scientifica si concentra su questa problematica, con studi e sviluppi che approfondiscono le possibilità di trattamento. Tra le fasce più colpite ci sono i bambini, che spesso affrontano diagnosi difficili e poche opzioni terapeutiche.

Le malattie rare rappresentano una sfida complessa, ma la ricerca sta consentendo passi avanti importanti nelle terapie. Le malattie rare rappresentano una delle sfide più complesse della medicina moderna: oggi esiste una cura per appena il 5% di queste patologie. Per fortuna l’industria farmaceutica ha scelto di investire con convinzione in questo ambito. “Oltre il 30% della pipeline mondiale del settore, pari a 7.721 progetti di ricerca e sviluppo, è focalizzato su nuove cure per i 350 milioni di persone nel mondo che convivono con una patologia rara, sottolinea Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it

