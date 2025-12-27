Il futuro di Chianciano Terme Turismo e strutture alberghiere | Serve una nuova strategia

Filcams Cgil di Siena interviene nel dibattito sul futuro di Chianciano Terme, chiedendo una riflessione ampia e strutturata sulle difficoltà che da anni attraversano il sistema turistico e termale del territorio ed in particolare sul tema degli alberghi dismessi. "La preoccupazione per la sicurezza delle strutture è un tema importante, ma non può essere affrontato senza interrogarsi sulle cause che hanno portato, negli anni, alla progressiva chiusura e all’abbandono di numerosi alberghi. Immobili lasciati al degrado, senza un adeguato piano di tutela, recupero o rilancio, con evidenti ricadute anche sul piano occupazionale", scrive il sindacato in una nota stampa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

