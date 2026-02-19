Bad Bunny sta per girare il suo primo film da protagonista intitolato Porto Rico

Bad Bunny, noto cantante portoricano, si prepara a debuttare come protagonista in un film intitolato Porto Rico. La sua scelta deriva dal successo ottenuto con due Grammy e l’halftime show del Super Bowl 2026, che gli ha aperto nuove strade nel settore cinematografico. Prima di questa occasione, l’artista aveva già recitato in ruoli minori in film come Bullet Train e Cassandro, e aveva partecipato alla serie Narcos: Messico. La produzione del film sta per partire, portando Bad Bunny nel mondo del cinema protagonista.

Dopo il doppio Grammy e l'halftime show del Super Bowl 2026, Bad Bunny ritorna al cinema, dove ha già recitato in piccoli ruoli tra Bullet train, Cassandro, Un tipo imprevedibile 2, passando anche per la tv con Narcos: Messico. Questa volta, però, sarà l'interprete principale, il protagonista. Dietro la macchina da presa ci sarà René Pérez Joglar, aka Residente, che ha una grande passione per il linguaggio audiovisivo. Da anni scrive e dirige i propri video musicali (il primo con la sua firma, Somos anormales, risale al 2017) e da tempo covava il sogno di dirigere un lungometraggio sulla sua terra d'origine, Porto Rico.