Bad Bunny e Kid Rock | due half time opposti nel giorno del Super Bowl

Questa notte il palco dell’intervallo del Super Bowl ha visto due protagonisti molto diversi tra loro. Da una parte Bad Bunny, la superstar latin trap che ha conquistato il pubblico con il suo stile energico e la sua musica contagiosa. Dall’altra Kid Rock, che ha portato un’atmosfera più ruvida e rock. Un momento di spettacolo che ha diviso gli spettatori tra chi ha applaudito e chi ha preferito altri generi. La serata si è conclusa senza troppe sorprese, ma con un’idea chiara: il calcio americano sa ancora sorprendere con le sue scelte di intr

Non è stato soltanto un momento di intrattenimentol'half time del Super Bowl che ha avuto come protagonista Bad Bunny, la superstar latin trap da venti miliardi di clic in streaming. Bad Bunny ha messo in scena al Levi's Stadium di Santa Clara, in California, la sua abitazione di Porto Rico e lanciato un messaggio di unità: " Assieme siamo l'America, l'unica cosa più potente dell'odio è l'amore ". Ha reso omaggio ai migranti e alle sue origini, Bad Bunny, apparendo tra finte piantagioni di canna da zucchero, e location portoricane ricreate dalla imponente scenografia. Fatta eccezione per la frase "God Bless America" tutta l'esibizione del latin trapper è stata in lingua spagnola. Kid Rock è l'headliner dell'Half Time Show del Super Bowl di Turning Point Usa: "Per la gente che ama l'America" Kid Rock salirà sul palco dell'Half Time Show del Super Bowl di San Francisco. Super Bowl 2026, Leavitt: "Trump preferirebbe l'esibizione di Kid Rock a quella di Bad Bunny" Donald Trump ascolterà Kid Rock invece di Bad Bunny durante l'Halftime Show del Super Bowl 2026. Bad Bunny fires back at Super Bowl backlash Argomenti discussi: Super Bowl, i Seahawks stracciano i Patriots. Trionfo per Bad Bunny, ma Trump sui social: Show tra i peggiori di sempre; Bad Bunny, lo show al Super Bowl celebra gli immigrati e fa infuriare Trump. Sorpresa Lady Gaga; Domenica il Super Bowl in spagnolo, contro l'Ice; Non solo Bad Bunny, le artiste latine da scoprire e ascoltare. Cosa è successo all'Halftime Show tutto americano voluto dai Maga contro Bad Bunny?In contemporanea alla performance del Super Bowl, un evento bianco, conservatore, religioso voluto dai trumpiani. Canzoni contro la cancel culture, chitarroni, preghiere cristiane, omaggi a Charlie Ki Bad Bunny è l'artista più politico del momentoUn piano sequenza da tredici minuti in scena al Levi's Stadium di Santa Clara, in California, e davanti a 100milioni di spettatori. Bad Bunny entra nella storia con il suo Super Bowl halftime show, pr Potente il messaggio proiettato sul maxi schermo: "L'unica cosa più potente dell'odio è l'amore" "Che bello essere latino": poi una piantagione di canna zucchero, giocatori di domino, ambientazioni portoricane e un testo tutto in spagnolo salvo una frase:" Insieme siamo l'America". Inizia così lo show di Bad Bunny al Superbowl, e Trump - che non era pre

