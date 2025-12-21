Scandicci assorbenti gratuiti negli edifici comunali Al via al progetto pilota con 32 distributori

Scandicci avvia un progetto pilota con 32 distributori di assorbenti gratuiti negli edifici comunali. Questa iniziativa mira a tutelare il diritto al benessere fisico e psicologico delle donne, promuovendo un ambiente di lavoro più equo e rispettoso.

Tutelare il diritto al benessere fisico e psicologico delle donne e promuovere un ambiente di lavoro equo e rispettoso. È con questo obiettivo che l’amministrazione comunale di Scandicci ha deciso di dotarsi di 32 distributori di assorbenti gratuiti, installati in via sperimentale all’interno dei. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Scandicci, assorbenti gratuiti negli edifici comunali. Al via al progetto pilota con 32 distributori Leggi anche: UniFg sempre più inclusiva: al via i distributori gratuiti di assorbenti nelle sedi dell'ateneo Leggi anche: "Distributori gratuiti di assorbenti nelle scuole secondarie umbre. La povertà mestruale è una realtà" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. L’idea di Scandicci per le donne, assorbenti gratuiti negli edifici pubblici; Scandicci, distributori di assorbenti gratuiti nel palazzo comunale e negli edifici pubblici. L’idea di Scandicci per le donne, assorbenti gratuiti negli edifici pubblici - La sindaca Sereni: "Un atto di civiltà e di attenzione verso le donne". lanazione.it

Scandicci, assorbenti gratuiti nel palazzo comunale e negli edifici pubblici - Claudia Sereni, sindaca di Scandicci: 'un atto di civiltà e di attenzione verso le donne' Tutelare il diritto al benessere fisico e psicologico delle donne, ... controradio.it

Scandicci, distributori di assorbenti gratuiti nel palazzo comunale e negli edifici pubblici - La sindaca Sereni: 'Un atto di civiltà e di attenzione verso le donne' ... 055firenze.it

Claudia Sereni, sindaca di #Scandicci: ‘un atto di civiltà e di attenzione verso le donne’ #controradionews - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.