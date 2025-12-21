Scandicci assorbenti gratuiti negli edifici comunali Al via al progetto pilota con 32 distributori

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scandicci avvia un progetto pilota con 32 distributori di assorbenti gratuiti negli edifici comunali. Questa iniziativa mira a tutelare il diritto al benessere fisico e psicologico delle donne, promuovendo un ambiente di lavoro più equo e rispettoso.

Tutelare il diritto al benessere fisico e psicologico delle donne e promuovere un ambiente di lavoro equo e rispettoso. È con questo obiettivo che l’amministrazione comunale di Scandicci ha deciso di dotarsi di 32 distributori di assorbenti gratuiti, installati in via sperimentale all’interno dei. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

