Assorbenti e preservativi gratis nelle scuole genovesi | l' iniziativa nata dal basso

A Genova, gli studenti riceveranno assorbenti e preservativi gratuiti grazie a un progetto spontaneo. La decisione nasce dall’esigenza di favorire l’accesso a prodotti essenziali per la salute e la prevenzione tra i giovani. Più di sessanta scuole liguri partecipano all’iniziativa, che si estende anche in altre regioni italiane grazie alla collaborazione con UniHoodies. La distribuzione gratuita mira a ridurre le barriere e promuovere comportamenti consapevoli tra gli studenti. La novità coinvolge direttamente le aule e le palestre delle scuole locali.

Assorbenti e preservativi gratis per gli studenti. Un'iniziativa 'nata dal basso' che ha coinvolto più di 60 scuole della Liguria e centinaia in tutta Italia, aderendo al progetto di UniHoodies. In questo modo si unisce anche un'importante opera di sensibilizzazione sui rischi legate alle malattie sessualmente trasmissibili, sulle quali i ragazzi di oggi non sembrano sempre essere così preparati, come testimoniano anche i dati dell'Oms. A Genova hanno aderito scuole sparse per il territorio da ponente a levante, parliamo del Liceo Lanfranconi, dell'Istituto Majorana, dell'Istituto Marco Polo, del Liceo Mazzini, del Liceo Gobetti, del Liceo delle Immacolatine e dell'Istituto Gastaldi.