Un allenatore di arti marziali è stato arrestato con l'accusa di aver compiuto atti di violenza su quattro adolescenti durante le sedute di allenamento. Secondo le indagini, avrebbe approfittato della sua posizione per baciare e coccolare le giovani allieve, che si sarebbero trovate in situazioni di vulnerabilità. L'uomo avrebbe dovuto trasmettere valori come correttezza e rispetto, ma sembra aver agito in modo opposto.

Avrebbe dovuto insegnare loro uno sport che, per filosofia, è contraddistinto da correttezza e rispetto. E invece l’uomo, un bolognese di 56 anni, più volte avrebbe allungato le mani sulle bambine di 11 e 12 anni a cui faceva lezione di arti marziali. Approfittando di loro quando sapeva che altri non potevano vederlo, in luoghi appartati. Carezze spinte, mani adulte che si sarebbero infilate anche sotto i vestitini, e baci. Sono queste le accuse mosse a un cinquantaseienne bolognese, che è stato arrestato venerdì pomeriggio all’esito di una delicatissima indagine dalla Squadra mobile. Un’indagine partita dalla segnalazione dei genitori di una delle bambine che frequentavano la palestra in provincia di Bologna dove l’uomo insegnava la disciplina orientale alle adolescenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baci e carezze alle allieve. Allenatore di arti marziali arrestato per violenza su quattro adolescenti

