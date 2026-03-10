Azelma Casadio | 104 anni eleganza e danza in casa di riposo

Azelma Casadio ha festeggiato 104 anni nella residenza La Meridiana di Cesena. La cerimonia ha coinvolto ospiti, operatori e familiari, trasformando la ricorrenza in un momento di condivisione. La signora, nota per la sua eleganza e il suo amore per la danza, ha ricevuto auguri e attenzione da parte di tutti coloro che la seguono.

La signora Azelma Casadio ha compiuto 104 anni nella residenza La Meridiana di Cesena, trasformando una semplice ricorrenza in un evento collettivo che coinvolge ospiti, operatori e familiari. Nata a Forlì nel 1922, la centenaria vive da sei anni nella struttura gestita dalla Cooperativa Sociale Il Cigno, dove mantiene intatta la sua eleganza con rossetto e profumo. L’assessora ai Servizi Sociali Carmelina Labruzzo è stata presente per rappresentare il Comune di Cesena, sottolineando l’importanza di queste celebrazioni per il benessere della comunità residenziale. La giornata del 9 marzo si è svolta tra musica, letture e momenti di condivisione che hanno unito tutti gli abitanti della casa di riposo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

