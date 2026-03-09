Non rinuncia a un velo di rossetto e a una goccia di profumo | nella casa di riposo Azelma festeggia 104 anni

Una donna di 104 anni ha festeggiato il suo compleanno nella casa di riposo “La Meridiana” di Cesena, dove vive da tempo. Per l'occasione, ha deciso di indossare un velo di rossetto e di aggiungere una goccia di profumo, mentre amici, familiari e operatori si sono riuniti per celebrare il suo traguardo. La giornata è stata caratterizzata da momenti di allegria e di condivisione tra tutti i presenti.

Una giornata di festa, calore e partecipazione ha accompagnato oggi (lunedì 9 marzo) il compleanno della signora Azelma Casadio, che alla Casa residenza anziani “La Meridiana” di Cesena ha spento 104 candeline Nata a Forlì il 9 marzo 1922, Azelma è oggi un punto di riferimento molto amato all’interno della residenza, dove vive da sei anni. Per farle gli auguri a nome della città di Cesena c’era anche l’assessora ai Servizi Sociali Carmelina Labruzzo che ha voluto condividere con tutta la struttura le emozioni di una ricorrenza tanto significativa. La signora Azelma partecipa con piacere e curiosità alla vita quotidiana della struttura e alle attività ricreative proposte nel corso della settimana dalla Cooperativa Sociale Il Cigno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

