È morta Giovanna Casadio per 25 anni giornalista di Repubblica

Addio a Giovanna Casadio, Voce Autorevole del Giornalismo Politico Italiano. Si è spenta a Roma, all'età di 71 anni, Giovanna Casadio, giornalista di per oltre venticinque anni. La sua penna ha raccontato le trasformazioni della politica italiana con rigore e indipendenza, anche mentre affrontava una lunga malattia. La scomparsa di Casadio lascia un vuoto nel panorama del giornalismo e suscita profondo cordoglio tra colleghi e rappresentanti del mondo politico. Le Origini e la Scelta del Giornalismo. Nata a Trapani e cresciuta a Salerno, Giovanna Casadio ha scelto di dedicare la sua vita professionale al giornalismo, diventando un punto di riferimento nel racconto della realtà italiana.

